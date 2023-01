Politie Regio Turnhout neemt 4 auto's in beslag en trekt rijbewijs in tijdens verkeerscontroles

De Politie Regio Turnhout heeft 4 auto's in beslag genomen tijdens verkeerscontroles op de Parklaan in Turnhout. De politie trok ook een rijbewijs in, nadat een bestuurder een positieve drugstest aflegde. De Vlaamse Belastingsdienst nam ook deel aan de actie en kon 6.000 euro aan achterstallige verkeersbelasting innen.