"Hij heeft intentie kenbaar gemaakt om onrust te stoken en zich te bewapenen met een mes": politie verklaart naaktfouilles van Abrini

De risicoanalyse van Abrini werd woord voor woord voorgelezen door een tolk. Het politiedocument is namelijk in het Nederlands opgesteld, terwijl de officiële taal van het assisenproces Frans is. Die voorlezing nam bijna een half uur in beslag, terwijl de risicoanalyses van de andere beschuldigden nog moesten worden voorgelezen.

Maar intussen is de zitting alweer geschorst, want de advocaten van zowel Mohamed Abrini als El Haddad Asufi lieten verstaan dat zij van hun cliënt geen mandaat meer hebben om hen te vertegenwoordigen op dit proces. De beschuldigden willen geen vertegenwoordiging meer op het proces, uit protest tegen de naaktfouilles. Dat is een probleem voor de verderzetting van het proces. Er wordt daarom nu overleg gepleegd met de stafhouder van de advocaten, die preventief aanwezig was in de rechtszaal. Wellicht zal de assisenvoorzitter de advocaten nu ambtshalve opvorderen.

Overigens waren Abrini en El Haddad Asufi, net als de meeste andere beschuldigden, vanmorgen alweer niet aanwezig in de glazen box. Enkel Bilal El Makhoukhi tekende present, al liet hij ook verstaan dat hij vanmorgen een volgens hem vernederende naaktfouille heeft moeten ondergaan.