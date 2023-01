Twee Britten veroordeeld voor ontvoering van transporteur uit Tongeren na mislukte drugssmokkel

De bende dacht dat de eigenaar van de transportfirma uit Tongeren dat verhaal verzon en er zelf vandoor was gegaan met de partij cocaïne, en ze dreigden met een afrekening. Tijdens een ontmoeting in Rotterdam namen twee Britten de zaakvoerder hardhandig mee en sloten hem op in een hotel in Amsterdam. Maar na vijf dagen kon de Tongenaar ontsnappen en de politie waarschuwen.