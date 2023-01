Waasland Klimaatland maakt landbouwers warm voor hernieuwbare energie  

Volgens Monique was de keuze voor hernieuwbare energie een bewuste. "We vinden ecologie en gezondheid heel belangrijk en willen die waarden overal toepassen. Ook een groot deel van onze energie is dus lokaal en milieuvriendelijk. Je kan "boeren", maar je kan het ook op een andere manier proberen. Dat is wat we willen doen." Daarbij draagt Monique samenwerking hoog in het vaandel. Zij hoopt dan ook op een bredere samenwerking in de toekomst. "Samen met andere boeren, burgers, horeca, windenergieproducenten, consumenten... Zo kunnen we in de toekomst lokaal energie en voeding produceren", aldus de Lokerse.