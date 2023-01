Waterproblemen in Lennik en Dilbeek, kans dat je geen kraanwater hebt

In Dilbeek zal het probleem zich voordoen in meerdere delen van de gemeente: “We verwachten hinder in Dilbeek-centrum, maar ook in deelgemeentes Itterbeek, Schepdaal, Sint-Martens-Bodegem en Sint-Ulriks-Kapelle. In Lennik zal het probleem vooral in de hogere gebieden zijn”, aldus Kathleen De Schepper van De Watergroep. Rond de buurt van deze plaatsen kan de druk op de waterleiding heel laag zijn.