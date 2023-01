Woonzorgcentra in Rotselaar en Heverlee onder verhoogd toezicht geplaatst, laatste kans om tekorten aan te pakken

Bij Home Vogelzang in Heverlee zit het probleem bij het personeel. Er is een groot tekort en dat zorgt ook voor meerdere problemen in het woonzorgcentrum: “Het zorgt voor een tekort in de zorg, in de vaststellingen en ook in de medicatie, dus de veiligheid van een bewoner”, verklaart Moonens. Bij De Lelie in Rotselaar kregen ze waarschuwingen omdat het type kamer niet geschikt is voor de bewoner: “Je hebt in De Lelie veel kamers voor een kortverblijf, voor herstellende mensen. Maar in die kamers komen bewoners voor een langere tijd te zitten en dat hoort niet.”