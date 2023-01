Zevende stemronde in Huis van Afgevaardigden uitgesteld, vanavond nieuwe poging

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is er ook woensdag niet in geslaagd om een nieuwe speaker te verkiezen. De Republikein en gedoodverfde kandidaat Kevin McCarthy kreeg in zes stemrondes niet genoeg stemmen achter zijn naam. Nochtans heeft zijn partij een meerderheid, maar die blijft verdeeld. De zevende stemronde is uitgesteld naar vanmiddag Amerikaanse tijd.