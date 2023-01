Aantal rechtstreekse vluchten tussen Brussel en China verdubbelt van twee naar vier verbindingen

Tot deze week legde Hainan twee heen- en weervluchten per week in: op dinsdag en donderdag. Het gaat om rechtstreekse vluchten van Peking naar Brussel en omgekeerd om vluchten met een tussenstop in Xi'an voor een verplichte quarantaine.

Vanaf 8 januari versoepelt de Chinese regering de coronamaatregelen verder, waardoor van en naar China reizen makkelijker wordt. Daarom legt Hainan vanaf volgende week weer vier verbindingen in tussen België en China, in beide richtingen rechtstreeks tussen Brussel en Peking. Het gaat om vluchten op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag.