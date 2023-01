Wetenschappers in VS ontwikkelen allereerste vaccin om honingbijen te beschermen

"Het vaccin is specifiek ontwikkeld om de bijenziekte Amerikaans vuilbroed te bestrijden. Die ziekte is het afgelopen jaar ook enkele keren voorgekomen in ons land. Die ziekte infecteert de larven van de bijenkorf waarna zij en vervolgens ook de hele kolonie sterven."

"Imkers hebben meldingsplicht als ze zien dat er sprake is van een infectie in hun bijenvolk of korf. Er wordt dan een perimeter ingesteld en het hele bijenvolk wordt dan, helaas, vernietigd. Het vaccin is dus zeker een goede zaak. Al zijn niet alle bijen erbij gebaat."