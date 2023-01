Amper vijf procent van de Vlaamse fietspaden voldoet aan nieuwe normen

De fietspaden in de provincie Vlaams-Brabant scoren het slechtst. Amper 2,8 procent van de eenrichtingsfietspaden voldoet daar aan de norm. Ook Oost-Vlaanderen scoort met 3,4 procent slecht. Limburg (5 procent) en West-Vlaanderen (5,5) vormen de middenmoot. De eenrichtingsfietspaden in de provincie Antwerpen zijn ­gemiddeld genomen het breedst. 9,6 procent van de 1.309 kilometer fietspad is er 2 meter of breder.