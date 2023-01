"Jaarlijks verdwijnen honderden miljoenen euro's uit de schatkist": baas federale politie Limburg hekelt houding politici over fiscale fraude

Kris Vandepaer gaat in maart met pensioen als topman van de federale gerechtelijke politie in Limburg (fgp). In zijn afscheidsinterview met Radio2 Limburg zegt hij dat hij erg geschrokken is van de grootte van de fiscale fraude in de provincie.

“Dan is mijn stelling dat België wel een heel rijk land moet zijn omdat het zich kan permitteren dat er jaarlijks honderden miljoenen uit de staatskas verdwijnen via deze vorm van fraude", zegt hij.

"Wat me daarin teleurstelt, is de lauwe politieke reactie om die gaten in dat systeem te dichten. Men kondigt al jaren aan dat fiscus en politie beter moeten samenwerken, maar een grondige wijziging van het charter van de belastingplichtige is er nog altijd niet.”