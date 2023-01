Huilende baby jaagt dieven uit woning in Mechelen

In Mechelen vond er een poging tot inbraak plaats in de Krankenstraat. "De inbrekers hebben de deur opengebroken en konden het pand betreden", klinkt het bij de politie van Mechelen. "Een baby die in de woning was, werd wakker van het lawaai en begon te huilen. Daardoor zijn de verdachten weggevlucht." Er is niets gestolen, de voordeur is wel beschadigd.