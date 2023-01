Haven van Brussel opnieuw bereikbaar week nadat schip tegen Budabrug was gevaren

Vorige week vrijdag is een schip tegen de Budabrug in Neder-Over-Heembeek gevaren. De brug raakte zwaar beschadigd waardoor scheepvaart de haven niet meer in of uit kon.

"Vandaag is de brug verder omhoog getild en kreeg het een kwartdraai om zo weggehaald te worden via het kanaal", zegt Gert Van der Eeken, directeur-generaal van de Haven van Brussel. Dat gebeurde om 13.45 uur. "Door de rukwinden vandaag hebben we spijtig genoeg wel wat vertraging opgelopen." Het scheepvaartverkeer kan intussen weer door en de haven van Brussel is opnieuw bereikbaar.