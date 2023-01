Operazangeres, regisseur, acteurs en wetenschappers: overlijdens van beroemdheden in China zaaien twijfel over "officiële coronacijfers"

Volgens die cijfers zouden in China zo goed als geen slachtoffers gevallen zijn aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is vreemd, want verschillende westerse wetenschappers geloven dat de besmettingen er nog nooit zo hoog waren.

Volgens verschillende studies van het Chinese Center for Disease Control, Fudan University, het Britse onderzoeksbedrijf Airfinity en het Amerikaanse Institute of Health Metrics and Evaluation zouden in China de komende maanden tot 2 miljoen mensen kunnen sterven aan de gevolgen van het coronavirus.

De grootste oorzaak daarvoor blijft de beperkte vaccinatiegraad bij de oudere bevolking en de lage immuniteit. Dat bevestigt ook Geert Molenbergs, biostatisticus aan de Universiteit Hasselt en KU Leuven. "Heel veel mensen bij ons zijn tot drie keer toe besmet geraakt met het coronavirus, waardoor wij een zekere verdedigingsmuur hebben opgebouwd. Dat hebben ze in China niet."