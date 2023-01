Dagelijks baantje trekken kost drie keer meer in stad Brussel

De tarieven waren niet meer aangepast sinds 2010, zegt de woordvoerder van het kabinet van de schepen van Sport Benoit Hellings (Ecolo) aan BRUZZ. Het kabinet heeft de prijzen van de andere zwembaden in kaart gebracht en is zo tot een nieuwe prijs voor de losse tickets gekomen. In Brussel kost een los ticket 3,20 euro. Dat is in lijn met de prijs van losse tickets in andere gemeentes.