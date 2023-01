Drie agenten raken gewond bij arrestatie van drugsdealer in Sint-Gillis nadat omstanders hen hebben aangevallen

Frederickx wijst erop dat het niet de eerste keer is dat dit gebeurt. "Het is een spijtige zaak dat omstanders liever de gecontroleerde personen te hulp schieten die verdachte handelingen stellen, dan de politie. Dat is enorm frustrerend. De politie die controles uitvoert, moet dit in veilige omstandigheden kunnen doen. We moeten als maatschappij meer respect hebben voor de politie."