Torenhoge prijzen, minder verbruik én enorme groei in zonnepanelen: zo gingen we in 2022 met elektriciteit om

In 2022 is gemiddeld liefst 245 euro per megawattuur neergeteld op de groothandelsmarkten voor elektriciteit. Dat is ruim dubbel zoveel als in 2021 én bijna 8 keer zoveel als in 2020. Dat blijkt uit de cijfers van hoogspanningsnetbeheerder Elia. We verbruikten vorig jaar gemiddeld 3,3 procent minder stroom dan in 2021. De hernieuwbare energie blijft wel records breken, vooral de zonnepanelen maken een spectaculaire sprong vooruit.