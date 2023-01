Stadsbestuur van Tienen blik tevreden terug op kerstmarkt Wintermagie: "Misschien komt schaatspiste terug"

Omdat een ijspiste uitbaten te veel geld zou kosten tijdens de energiecrisis besliste het stadsbestuur om het klank- en lichtspel "Magische Winterdroom" te organiseren. Dat kon het publiek duidelijk smaken. Toch denkt het stadsbestuur eraan om de ijspiste volgend jaar te laten terugkeren. "Ik heb natuurlijk geen glazen bol. Het is moeilijk om te voorspellen hoe we er eind dit jaar zullen voor staan. Maar die mogelijkheid zullen we zeker opnieuw bekijken."

Het stadsbestuur heeft ervoor gekozen om dit jaar geen Tienen Klinkt te organiseren. Dat is een nieuwjaarsdrink en traditioneel de officiële afsluiten van de grote kerstmarkt. In de plaats daarvan krijgt elke Tienenaar een T-bon in de brievenbus. Dat is een bon van 5 euro die je bij de lokale handelaars kunt gebruiken als betaalmiddel.