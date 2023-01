Fietsersbond klaagt onveilige fietspaden langs Oost-Vlaamse gewestwegen aan

De normen voor fietswegen langs gewestwegen - die voor alle duidelijkheid niet bindend zijn - zijn sinds vorig jaar iets strenger. Zo wordt aanbevolen dat ze minstens 2 meter breed zijn in ­elke rijrichting. "Maar dat er zoveel wegen niet voldoen aan de norm ligt niet alleen daaraan. Heel wat wegen voldoen ook niet aan de vorige normen. Denk maar aan de fietswegen in de buurt rond Gent Dampoort, maar ook in de Vlaamse Ardennen of in de ruime regio rond Dendermonde."

Volgens Callens zijn de fietspaden in de Vlaamse Ardennen té gevaarlijk en duurt het veel te lang voor er investeringen gebeuren. "In de regio Aalst-Dendermonde zie je dat de fietswegen al jaren liggen te wachten op een opwaardering. Ze zijn zeker niet conform de nieuwe strengere richtlijnen, die we als fietserbond sterk toejuichen."