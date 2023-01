Fietspaden langs Stationstraat in As veiliger: verbreding en groenstrook tussen rijweg en fietspad

Door de fietspaden te verbreden naar 2 meter, komt As tegemoet aan de normen die de Vlaamse overheid sinds vorige zomer invoerde. Die stellen dat fietspaden minstens 2 meter breed moeten zijn in elke rijrichting. Uit cijfers blijkt dat er maar 5 procent van de Limburgse eenrichtingsfietspaden langs de gewestwegen veilig is ingericht. In heel Vlaanderen ligt het gemiddelde op 5,4 procent.