Nieuwe fietspaden Nijlen en Grobbendonk niet meer breed genoeg volgens huidigerichtlijnen: "Beter dan moordstrookjes"

"Het is uiteraard normaal dat richtlijnen aangepast worden aan de snel veranderende wereld, waarin mensen steeds meer de fiets nemen", zegt Marianne Verhaert, burgemeester in Grobbendonk. "Deze fietspaden werden aangelegd voor ze gewijzigd werden. Het zijn ook richtlijnen en geen normen. We komen van moordstrookjes dus dit is een enorme verbetering. En in de toekomst zullen we ook rekening houden met de nieuwe richtlijnen. Uiteraard is ook niet alleen de breedte bepalend voor de veiligheid van een fietspad. Onze fietspaden zijn dus nog altijd een veel veiliger alternatief dan de moordstrookjes."