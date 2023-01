Gedetineerde die in Mechelen op cipier spuwde tijdens coronapandemie moet zes maanden extra in de cel

Tijdens de coronapandemie, bijna twee jaar geleden, ontstond er een woordenwisseling tussen een gedetineerde en een cipier in de gevangenis van Mechelen. De cipier vroeg tijdens het douchemoment enkele keren aan de man of hij wilde douchen, maar weigerde. Toen de gevangene een tijdje later van gedachten veranderde, was het volgens de cipier te laat. De man werd daarop agressief. Hij bedreigde de cipier met de dood en spuwde twee keer in zijn richting. De cipier moest zich een week lang isoleren van familie en vrienden.