Grondwaterpeil laag tot erg laag voor tijd van het jaar, ondanks regen van voorbije weken

Is de situatie dan nu zorgwekkend? Eigenlijk is er al een beetje herstel merkbaar, stelt Willems gerust. "Sinds midden december zien we een stijging. Toen zagen we nog een lage of zeer lage waterstand bij 85 procent van de meetpunten. Nu is dat gedaald tot bijna 60 procent. Dat is een aanzienlijke verbetering. En we verwachten nog een verbetering de komende weken. Al staat het nog erg laag voor de tijd van het jaar."

Huysmans ziet de situatie nog minder rooskleurig in. "Mensen hebben vaak een kort geheugen als het over regen gaat", zegt ze. "Het lijkt nu alsof het veel geregend heeft, maar de voorbije drie maand heeft het veel minder dan normaal geregend. Vooral doordat oktober heel warm en droog was. Als we dan de erg droge zomer en lente erbij nemen, heeft het de afgelopen 9 maanden eigenlijk veel te weinig geregend."