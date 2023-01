Guy uit Ronse zit al 45 jaar in organisatie Bommels, maar zoekt een opvolger: "Het is nu aan de jonge garde"

"Als jonge kerel van 30 kwam ik 45 jaar geleden in het bestuur van de Bommels, dat was toen helemaal anders", vertelt Guy De Vos uit Ronse. "Ik had toen een aantal nieuwe ideeën die de rest als rebels zag." Tot 2008 nam Guy dan ook 18 jaar lang het voorzitterschap op zich. "Ik was op dat moment ongeveer 60 en vind dat je dan een stapje opzij moet zetten voor vers bloed." Toch werd Guy in 2019 opnieuw gevraagd om voorzitter te worden. "Ik was een soort overgangsfiguur om de zaken terug recht te trekken nadat enkele leden ontslag namen."