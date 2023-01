Britse militairen ontstemd over prins Harry's uitspraken over Afghanistan, Taliban beschuldigen hem van oorlogsmisdaden

Harry's uitspraken vallen niet goed in Britse militaire kringen. Verschillende Britse militairen of ex-militairen waarschuwen ervoor dat zijn uitspraken Harry's eigen veiligheid in gevaar kunnen brengen en het Britse leger in een slecht daglicht plaatsen.

De Britse kolonel Richard Kemp, die in 2003 in Afghanistan diende, stoort zich niet zozeer aan het aantal doden dat Harry heeft genoemd, want "de gedode talibanstrijders zijn slechte mensen", zegt hij aan de BBC. Maar wel aan het feit dat Harry erbij zegt dat hij hen als pionnen op een schaakbord zag, want daarmee zou hij suggereren dat ook het Britse leger hen zo zag.

"Ik denk dat het verkeerd is wanneer hij in zijn boek zegt dat de opstandelingen enkel als bijna onmenselijk werden gezien. Dat is zeker niet het geval. Het tegendeel is het geval", zegt Kemp, die benadrukt dat het Britse leger zijn militairen niet op die manier opleidt.

Kemp beschouwt de uitspraak als een "beoordelingsfout", die mogelijk Harry's eigen veiligheid en die van zijn gezin in gevaar zou kunnen brengen. Mensen die met de taliban sympathiseren, zouden door die uitspraak aangespoord kunnen worden om wraak te nemen, meent Kemp.