Bezoekers van Harry Potter-wandeling in Vlezenbeek kwaad nadat park dagenlang gesloten blijft door pech

Honderden bezoekers stonden verschillende dagen onverwacht voor een gesloten deur. Ze beweren dat de organisatie hen niet vooraf heeft verwittigd van de afgelasting. "De stroompanne kwam erg plots en die wind konden we vooraf niet voorspellen. We konden dus onmogelijk vooraf communiceren over de problemen."

Wel krijgen alle bezoekers een voucher om een nieuwe wandeling te boeken. Op die beslissing klinkt hier en daar kritiek, want sommige mensen hadden speciaal de kerstvakantie uitgekozen om met hun kinderen naar de lichtinstallaties te gaan kijken. Zij zien liever hun inkomgeld terug. "We doen ons uiterste best om de bezoekers opnieuw te ontvangen op een moment van hun keuze. De tentoonstelling loopt nog tot 5 februari en is ook in het weekend open, dus zelfs met kinderen zijn er nog opties genoeg", aldus nog de organisatie.