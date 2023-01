32 honden, 4 katten en 2 kippen in beslag genomen in Horebeke 

Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat 32 honden, 4 katten en 2 kippen in beslag zijn genomen in een hondenkennel in Horebeke. Geen enkel dier moest geëuthanaseerd worden. De dieren zijn overgebracht naar asielen in de buurt.

Het parket van Oost-Vlaanderen wil in het belang van het onderzoek niet meer details kwijt, maar gaat na of er inbreuken zijn gepleegd op het dierenwelzijn. De kweker zal verhoord worden.