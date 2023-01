Jonge Somaliër riskeert 3,5 jaar cel voor dodelijke aanrijding met vluchtmisdrijf aan asielcentrum De Bark in Heusden-Zolder

Voor de correctionele rechtbank in Hasselt is vandaag het dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf behandeld dat op 22 februari gebeurde aan asielcentrum De Bark in Heusden-Zolder. Het parket heeft 42 maanden gevangenisstraf gevraagd voor de verdachte, een jonge Somaliër die in Bocholt woont. Hij is gedagvaard wegens het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, met de dood tot gevolg. De jonge man zelf zei niet meer te weten wat er precies gebeurd was en vroeg de vrijspraak.