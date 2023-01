Goede voornemens duren meestal niet lang, maar hoe komt dat? "Onze hersenen laten ons dingen doen die we niet willen"

Het oerbrein ligt ook aan de basis van onze voorkeur voor ongezond voedsel. "Wanneer we de keuze krijgen tussen gezond en ongezond voedsel weten we wel dat het ene beter is voor ons lichaam dan het andere, maar de vraag is of we daar ook bewust bij stilstaan. Soms wel, maar meestal niet."

En in dat laatste geval maakt ons oerbrein de keuze voor ons: "In de oertijd waren vetten en suikers niet zo gemakkelijk te vinden als nu. Een volle maag hing af van hoeveel bessen je vond of hoeveel vlees er gehaald werd tijdens de jacht. En er waren nog geen koelkasten en je wist ook niet wanneer je de volgende keer eten zou vinden, dus was het een goed idee om veel te eten als dat kon."