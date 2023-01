Gemeente Wommelgem organiseert toch nog kerstboomverbranding, samen met jeugdbewegingen: "We halen de bomen bij mensen thuis op"

Op 21 januari is er een kerstboomverbranding in het fort van Wommelgem. Veel gemeenten hebben beslist om geen kerstbomen meer te verbranden uit milieu-overwegingen. Het gemeentebestuur van Wommelgem vindt dat het nog wel kan. "We zijn dat engagement aangegaan tegenover de scouts en de chiro", zegt burgemeester Frank Gys (N-VA). "Wij voorzien de plaats en halen de bomen op. Zij zorgen voor de organisatie ter plaatse en kunnen ook drank en eten verkopen om wat bij te verdienen. Daarna gaan we dat evalueren en gaan bekijken of we het ook volgend jaar nog doen."