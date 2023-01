Drie mannen opgepakt in Beveren na klopjacht

Donderdagavond rond 20.20 uur sloeg een buurtbewoner alarm nadat die een verdacht voertuig opmerkte in Reepdorp, een straat die in een rustige wijk ligt. De auto in kwestie had een Franse nummerplaat. De politie was al na enkele minuten ter plaatse, toen drie mannen met kappen op hun hoofd de hoek omkwamen en het op een lopen zetten.