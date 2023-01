Politievakbond hekelt voorlezen van rapporten over naaktfouilles op terreurproces: "Justitie speelt met veiligheid van politiemensen"

Politievakbond VSOA is boos omdat gisteren op het proces over de aanslagen in Brussel geheime politiedocumenten zijn voorgelezen. Die documenten verklaren waarom de beschuldigden onderwerpen worden aan naaktfouilles. “Deze geheime rapporten zomaar in de openbaarheid gooien, dat is voor ons meer dan vele bruggen te ver”, zegt een boze van Vincent Houssin van politievakbond VSOA in “De ochtend” op Radio 1.