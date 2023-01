Laatste bankautomaat in Holsbeek sluit: gemeentebestuur roept inwoners op om mee te protesteren

We betalen steeds meer online of met onze smartphone, maar dat is niet altijd even evident volgens het gemeentebestuur. “Niet alle gsm-providers hebben op het grondgebied van Holsbeek een betrouwbare 4G-verbinding. Wanneer het telefonienetwerk tijdelijk wegvalt, of wanneer de betaalverbinding van een handelaar buiten dienst is, dan is cash de enige mogelijkheid om een brood te kopen.”