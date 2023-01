Laatste veteraan uit WO II van koloniaal leger in Congo begraven in Kinshasa

Tshisekedi en premier Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge legden elk een bloemenkrans neer bij het stoffelijke overschot van Albert Kunyuku, die op 25 november op de leeftijd van 100 jaar overleed. Verscheidene ministers en officieren van het leger van de Democratische Republiek Congo woonden de ceremonie bij op de esplanade van het Cinquantenaire-ziekenuis, meldt de lokale nieuwssite Actualité.cd.

Albert Kunyuku, die op 18-jarige leeftijd in Leopoldstad (vandaag Kinshasa) in de Force publique werd ingelijfd, vocht in de Tweede Wereldoorlog in Algiers, Palestina en Ethiopië. Hij diende ook in een veldhospitaal in India en in Birma (nu Myanmar). De korporaal werd in juni 2022 door koning Filip gedecoreerd toen die een officieel bezoek bracht aan de DR Congo.