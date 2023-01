Landbouwers overhandigen petitie aan burgemeester Hasselt tegen bebossingsplannen Herkenrodebossen

Burgemeester Steven Vandeput mocht de petitie ontvangen, voor het stadhuis. “Ik zal de petitie die nu bij mij terechtkomt, doorgeven aan de Vlaamse regering. Zij zit in dit dossier aan het stuur.” Hij zegt dat de stad vragende partij is voor meer bos in Hasselt. “Maar de vraag zal zijn of dat kan op een manier waarop iedereen een beetje gelukkig is. Ik deel de bekommernissen van de landbouwers, en maak die ook over aan de regering. Er zal moeten bekeken worden of zij vergoed kunnen worden of wat dan ook.”