LGBTQIA+-activist Edwin Chiloba dood aangetroffen in metalen kist in Kenia: "Brutaal vermoord en gedumpt langs de weg" 

Er zijn nog geen verdachten opgepakt en een motief is nog onbekend. Maar LGBTQIA+-organisaties leggen de link met de geaardheid van Chiloba, die in zijn land een prominente activist was voor de rechten van LGBTQIA+-personen. "Hij verspreidde liefde overal waar hij kwam. Hij was open over zijn bestaan als een queer man en spoorde anderen aan om hetzelfde te doen", vertelt een vriend van Chiloba aan de Britse omroep BBC.

"Hij werd brutaal vermoord en gedumpt door onbekende aanvallers. Het is bijzonder zorgwekkend dat we een escalatie blijven zien in het geweld tegen LGBTQIA+-Kenianen", zo schrijft de mensenrechtenorganisatie Kenya Human Rights Commission (KHRC) op Twitter.