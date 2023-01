Luminus dient voor vierde keer aanvraag in om windmolens te plaatsen op Pittemberg

In Pittem zorgen bouwplannen van de energieleverancier Luminus al enkele jaren voor spanningen. Luminus zou graag drie windmolens bouwen op Pittemberg. Ze dienden daarvoor voor de vierde keer een vergunningsaanvraag in. De gemeente en het betrokken burgerplatform reageren ontgoocheld en zijn van plan om bezwaar in te dienen.

De eerste twee aanvragen van Luminus werden niet goedgekeurd. De derde keer kreeg de energieleverancier groen licht van de provincie, ondanks dat zo’n 1.200 bezwaarschriften verzameld werden. Luminus trok zich toen zelf terug, omdat de motoren die in de windmolens zaten, niet leverbaar waren in België. In november werd de derde aanvraag vernietigd.