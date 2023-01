Man uit Keerbergen zoekt kerstbomen voor zijn dierenweide: "Extra beschutting"

"Kerstbomen met wortel gezocht voor mijn dieren", begint de post van Christian op Facebook. "Als iemand na de feestdagen zijn boom met wortel wegdoet, wil ik hem ophalen."

De dieren van Christian kunnen de kerstbomen goed gebruiken: "Ik plant ze in de weide zodat de dieren extra beschutting hebben", vertelt Christian bij Radio2 in Vlaams-Brabant & Brussel. "In de zomer liggen de herten graag in de schaduw, bijvoorbeeld." Hij plant ze wel net achter het hek, "want anders eten ze de bomen op."