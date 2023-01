Mysterieuze "manuscriptendief" die ook bij auteur Saskia De Coster toesloeg, verschijnt voor rechter: "Hij kende literaire veld goed"

"Dus dat is een werk van een ongelofelijke toewijding", denkt De Coster. "Hij heeft er alleszins veel arbeid in gestopt. Het is iemand die met een totale gretigheid en fascinatie te werk is gegaan."

Hoeveel manuscripten de dief uiteindelijk ook echt te pakken heeft gekregen, weten we niet. "Stel dat hij bijvoorbeeld het manuscript van Sally Rooney bemachtigd heeft, dan is dat voor die uitgeverij ook een beetje een afgang natuurlijk. In de uitgeverswereld is vertrouwen heel belangrijk: je stuurt nieuwe versies op. Als daar een persoon tussen gaat staan en die kan zo'n manuscript bemachtigen, is dat een blamage voor de uitgeverij zelf."

Wat we wel weten, is dat het om honderden en honderden titels gaat. "Ik heb een lijst gezien", zegt De Coster. "Dat is gigantisch. Van de allergrootste tot de meest obscure schrijvers."