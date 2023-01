Moeder van 23 die verdacht wordt van moord op haar pasgeboren kind in Brugge "wist niet dat ze zwanger was"

De vrouw van 23 die gisteren door de onderzoeksrechter is aangehouden op verdenking van kindermoord en schuldig verzuim, zou niet op de hoogte geweest zijn van haar zwangerschap. "Het was voor mijn cliënte een totale verrassing", verklaart haar advocate Elise Standaert. "Ze was ook zelf volledig in shock. Ze wist dus echt niet dat ze zwanger was."

In het huis in Brugge waar de moeder woont is afgelopen dinsdag het lichaam van een pasgeboren baby gevonden. De autopsie heeft aangetoond dat de baby wel degelijk levend geboren is. Het meisje was bovendien voldragen.