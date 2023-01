Bestuur van Ommeren in Nederland raadt af naar nazi-schat te komen zoeken die op kaart zou staan aangeduid

Volgens de gemeente is het onwaarschijnlijk dat er iets wordt gevonden. Er is na de oorlog al meerdere keren driftig maar vergeefs naar de schatten gezocht, ook met detectoren in de wijdere omgeving.

De oorspronkelijke bron van het verhaal, een meubelmaker uit Baden-Baden die in Velp als parachutist voor het Duitse leger actief was, heeft in 1947 aanwijzingen gegeven aan de Nederlandse autoriteiten, maar dat leverde niets op. De vraag is of zijn verhaal een verzinsel was of dat anderen de schatten hebben opgegraven.