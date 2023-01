Tweede verdachte van verdrinkingsdood Gentse Feesten is vrij onder voorwaarden

De 23-jarige Nederlandse verdachte die betrokken was bij de verdrinkingsdood van een 53-jarige man tijdens de Gentse Feesten vorig jaar en overgeleverd werd aan ons land, is door een onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Op 17 juli werd aan de Lousbergskaai het lichaam van een man gevonden in het water. Hij bleek in het water te zijn gegooid toen hij terug kwam van de Gentse Feesten. De man kon niet zwemmen en verdronk.