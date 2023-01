"Kinderdagverblijf van de toekomst" met 90 plaatsen opent in Berchem: "Veel licht, zintuigentafel en blotevoetenpad"

Volgende week opent het gloednieuwe kinderdagverblijf "De Melkweg" haar deuren in Berchem. De crèche komt in een leegstaand gebouw in de Appollostraat. "Vroeger was hier het kloppend hart van bakkerij Goossens, daarna was het even een kantoorgebouw en een internaat. We staan dus op een plek met geschiedenis", vertelt Nabilla Ait Daoud (N-VA), schepen voor kinderopvang. "Nu wordt het een kinderdagverblijf voor een 90-tal kindjes. We sluiten daarbij twee kleinere crèches met telkens 36 plaatsen. We creëren dus bijna 20 extra plaatsen."