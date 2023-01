Bushaltes verdwijnen aan zwembad Puyenbroeck en crematorium Lochristi: uitbaters reageren teleurgesteld

"De verandering die Vlaanderen nu dus wel al doorvoert, is het afschaffen van haltes", gaat de burgemeester verder. "Ze kunnen met cijfers aantonen dat die haltes niet meer vaak gebruikt worden. Daar heb ik alle begrip voor. Maar er zijn toch mensen bij benadeeld. En de veranderingen waar mensen baat bij hebben, daar moeten we nog op wachten. Dat is niet heel eerlijk, hé."

Volgens van Cronenburg wordt zijn mening gedeeld in de buurt. "Ik hoor het langs alle kanten: iedereen is momenteel ontevreden over de dienstverlening van De Lijn. Er komen bussen niet opdagen, er is te weinig personeel, ... De regering zal dringend investeringen moeten doen, want de mensen hebben er geen vertrouwen meer in", besluit hij.