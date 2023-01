Oekraïense gemeenschap in Genk viert vanavond orthodox kerstfeest: "Verbondenheid tonen met mensen in Oekraïne" 

"Wij gaan dit jaar samen met vluchtelingen en mensen van de Oekraïense gemeenschap in Genk aan deuren zingen en geld inzamelen voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne", gaat Derewianka verder. "Zo kunnen we misschien generatoren sponsoren die naar Oekraïne gestuurd kunnen worden, of kunnen we de vluchtelingen hier beter ondersteunen."