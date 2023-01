Geen spoor van verdachten brandstichting Arsenaalsite in Gent: zaak afgesloten

Na brandstichtingen in de maanden maart en mei van vorig jaar, opende het parket van Oost-Vlaanderen een onderzoek naar de daders. Maar dat onderzoek is nu stopgezet. "Na uitvoerig onderzoek hebben we de daders niet kunnen identificeren. Daarom hebben we het dossier voorlopig afgesloten", zegt persmagistrate Caroline Verschueren.