Sevesoborden opnieuw actief in Tessenderlo, Ham en Beringen

In Tessenderlo, Ham en Beringen samen staat zo'n 17 nieuwe elektronische Sevesoborden die mensen moeten waarschuwen voor gevaarlijke stoffen die uit de omliggende fabrieken kunnen ontsnappen. "De borden kunnen via de bedrijven zelf bediend worden", zegt burgemeester van Beringen Thomas Vints (CD&V). "Sevesobedrijven produceren, verwerken of doen aan opslag van gevaarlijke stoffen. Hoewel er veel veiligheidsmaatregelen worden getroffen in de bedrijven, is het toch belangrijk om de borden achter de hand te hebben."