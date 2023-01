Let op met webshops die "mystery boxes" vol dure gadgets beloven: het gaat vaak om oplichting

Er bestaan gespecialiseerde websites die via een aantal parameters de betrouwbaarheid van webshops in de gaten houden. Tevreden of ontevreden klanten kunnen er hun opmerkingen achterlaten.

WebshopChecker houdt bijvoorbeeld in de gaten hoe lang de website al bestaat, of er elders al waarschuwingen over de webshop zijn verschenen. Ook TrustPilot is een goed startpunt om de betrouwbaarheid van een webshop in te schatten, net als Webshop Check van het Europees Centrum voor de Consument.



Vertrouw echter nooit zomaar op een bepaalde score of een hoog aantal sterren dat je ziet staan op de site van de webshop zelf: oplichters doen namelijk ook hun best om je te misleiden met uitstekende, maar volledig neppe of gefotoshopte recensies.

Meer tips voor veilig online shoppen vind je bij SafeOnWeb. Wat je kan doen als je een klacht hebt, lees je op deze handleiding over consumentenbescherming.