Politie pakt verdachte op van 'inbrakenplaag' in parkeergarages in Brussel

Afgelopen week kreeg Brussel te maken met een inbrakenplaag in ondergrondse parkeergarages. "Zowel op dinsdag 3 als op donderdag 5 januari werden voertuigen in betaalparkings gevandaliseerd", aldus de politie in een persbericht. "Ditmaal werden er zes wagens in een betaalparking aan de Bisschopsstraat opengebroken en later in de nacht maar liefst 28 wagens in dezelfde betaalparking in de Léon Lepagestraat."