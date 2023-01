Hulpdiensten getuigen op proces aanslagen: "Eerste beeld dat officier zag, was levenloze lichaam van een moeder met twee huilende peuters"

Voor het eerst in lange tijd kwamen alle beschuldigden naar de glazen box. De discussie over de naaktfouilles zat vandaag eerder in de marge, maar was toch niet helemaal weg. Toen beschuldigde Salah Abdeslam bij aanvang van de zitting het woord vroeg om iets te zeggen over de transferomstandigheden, stelde de assisenvoorzitter voor om eerst de getuigen te horen. Abdeslam moest dus wachten, waarop hij de glazen box terug verliet en naar zijn cel ging. Ook Osama Krayem verliet de zaal.



Daarna kon effectief tot de orde van de dag worden overgegaan, met de getuigenissen van de hulpdiensten. Majoor Nicolas Jalet van de Brusselse brandweer verklaarde daarbij dat de hulpdiensten zich al sinds 2005 - na de aanslagen in Madrid en Londen - aan het voorbereiden waren op een eventuele aanslag. "De voorbereidingen hebben ons vooral geholpen om ons efficiënter te organiseren op het terrein", aldus de majoor. "Maar een aanslag blijft wel een golf waarbij je met je voeten de grond niet meer voelt."

Bij zijn uiteenzetting, begeleid door een powerpointpresentatie, werd gewaarschuwd voor mogelijk gevoelige afbeeldingen. Op een van die beelden was te zien hoe de hulpdiensten in de luchthaven gewonde mensen met bagagewagentjes moesten evacueren. Majoor Jalet had het ook over de emotionele impact op de hulpverleners. "Het eerste beeld dat de officier zag die als eerste ter plaatse was, was het levenloze lichaam van een vrouw met daarnaast twee huilende peuters. Op dat moment moet hij dan een keuze maken tussen leiding geven aan zijn manschappen of meteen die slachtoffers hulp bieden."